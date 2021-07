Edgar Jorba, estudiant del grau d’Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), va fundar l’empresa emergent Aimentia amb l’objectiu de millorar el diagnòstic i l’atenció a les persones amb problemes de salut mental. «Em generava un fort enuig veure com grans professionals no tenien recursos per millorar el seu rendiment i l’atenció als pacients, en un entorn en què la subjectivitat no es podia contrastar i els manuals quedaven antiquats». L’objectiu de l’empresa emergent és portar l’atenció a la salut mental cap a un entorn modern i digital, en què els diagnòstics i els tractaments es basin en dades objectives. «El 50 % dels pacients reben un diagnòstic o tractament erroni. No hi ha eines que permetin una intervenció de qualitat i validada fora de l’escenari presencial», explica Jorba.

Aimentia proposa un model en què es recullen dades dels pacients (símptomes, situació familiar, etc.) amb l’ajuda de la tecnologia. Amb les dades −dissociades i anònimes−, un sistema intel·ligent genera hipòtesis que fan possible reconèixer l’estat del pacient, les diferències entre tractaments en persones amb el mateix trastorn i altres patrons que permeten, amb l’aplicació de tècniques d’intel·ligència artificial (IA), personalitzar la teràpia i preveure tendències d’evolució. «Vam crear un llenguatge de programació que permet transformar les dades dels pacients a un mateix llenguatge de símptomes, de manera que es converteix en un estàndard que poden utilitzar tots els professionals de la salut mental. A més, totes les actuacions de la IA són dirigides i supervisades pels professionals mèdics que treballen a la clínica virtual. La informació i els suggeriments de tractaments arriben als professionals, que són els que en fan l’última interpretació i intervenen a partir d’aquestes contribucions».

L’empresa emergent participa en un estudi de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per dissenyar i validar un instrument que ajudi a avaluar el patiment d’infants i adolescents amb malalties cròniques o avançades i necessitats pal·liatives. Aquest estudi està liderat per Daniel Toro, psicòleg adjunt a l’Àrea de Salut Mental del Servei d’Atenció Pal·liativa i Pacient Crònic Complex de l’hospital. «Treballem per disminuir el sofriment dels nens i que s’adaptin, amb la seva família, a la nova situació. Es tracta d’intentar que la comunicació sigui com més eficaç millor, perquè s’ha vist que s’obtenen més bons resultats en la salut, tant dels nens com dels pares». Toro explica que les línies d’innovació del servei s’enfoquen a «l’avaluació de l’ús de tecnologies digitals en salut mental. Les eines d’Aimentia ens permeten poder detectar precoçment situacions provocades per la malaltia —i que sovint no detectem a temps— per poder-hi intervenir. En un futur també ens pot ajudar a tenir una visió de com influeix la salut mental de cada membre de la família en la salut dels altres».

A l’estudi hi han participat disset infants i adolescents de més de vuit anys amb necessitat de cures pal·liatives i les seves famílies, i es preveu que n’augmenti la participació fins a cent menors. A diferència dels adults, actualment no hi ha prou eines per mesurar el patiment dels infants en aquesta situació, i s’han fet poques investigacions per examinar l’impacte de la malaltia, el tractament i la mort pròxima en el benestar psicològic dels nens i les seves famílies. Els infants amb malalties potencialment mortals experimenten símptomes de depressió i ansietat, nerviosisme i irritabilitat, que sovint no es diferencien dels símptomes físics provocats per la malaltia.

Salut mental i pandèmia

«Hem registrat una mitjana de tres símptomes nous en pacients durant el confinament. Aquestes dades es van integrar al sistema en menys de tres mesos, mentre que tradicionalment es tarda fins a sis anys a publicar-les en els manuals clínics. La nostra societat evoluciona molt de pressa, i hem de tenir la mateixa agilitat per donar l’ajuda en el moment en què es necessita», va explicar Joba.