Reduir la inflor de panxa és possible si saps quins aliments ajuden a reduir la inflamació abdominal. Tant si estàs a dieta com si no ho estàs, hi ha moments en què la panxa està més distesa a causa de l'alimentació o fins i tot l'estrès. Hi ha un superaliment perfecte per reduir panxa: el gingebre. El gingebre és el millor antiinflamatori natural que existeix. És un aliment molt potent per l'estómac perquè estimula i millora la digestió. A més, segons un estudio de l'European Journal of Gastroenterology and Hepatology, aquesta espècie ajuda, de manera gairebé immediata, a l'expulsió dels gasos intestinals.

El gingebre conté molts nutrients, perquè cru és ric en minerals com el calci, el sodi, el potassi o el fòsfor i en certes vitamines, com la C, la B2, la B3 i la B6. Els experts recorden que és antiinflamatori, antioxidant, antibacterià, analgèsic, anticoagulant, afavoreix l'expectoració, ajuda a reduir els nivells de sucre a la sang, alleuja nàusees i mareigs i combat l'halitosi. L'ideal per aconseguir una bona salut intestinal és incorporar aquest aliment a la teva dieta diària. Com fer-ho? El més habitual és en infusions, però també es pot ratllar una mica i posar-ho als teus plats a tall de condiment. Això sí, has de tenir en compte que té cert toc picant.

Com menjar gingebre diàriament

Infusions. La forma més famosa de consumir-lo és el te de gingebre. Només fa falta bullir uns trossos en una olla d'aigua durant uns quinze minuts, deixar que reposi i afegir-li un rajolí de llimona al gust. També hi ha molts tipus d'infusió de gingebre que ja es venen llestes per consumir, en les quals es combina el seu sabor amb cítrics, com la llimona, o amb dolços, com la mel. Els experts recomanen una o dues tasses de te de gingebre al dia.

Condiment. Pot ser un toc final perfecte per un plat de carn, sigui ratllat o en pols. Per als peixos, la combinació de gingebre amb llimona aportarà un extra de frescor i picant.

Amanides i sopes. També es pot afegir cru o ratllat a una amanida, com un ingredient més. O utilitzar-ho per fer un bon condiment (per exemple, una senzilla barreja de salsa de soja, aigua i gingebre liquat anirà genial a una amanida). Per descomptat, també es pot utilitzar en sopes. Una recepta molt senzilla, però a la vegada nutritiva i saborosa, és un simple brou de ceba, carrota i gingebre.

Saltat amb verdura. Gairebé qualsevol verdura que fem a la planxa es pot saltar amb una mica de gingebre ratllat i per donar-li un toc més oriental es pot afegir unes llavors de sèsam i una mica de salsa de soja i oli de sèsam. Amb bròcoli i carrota combina a la perfecció.

Càpsules. També es poden prendre en càpsules, ideals per aquells que vulguin reforçar el seu sistema immunitari, reduir la sensació de mareig i nàusees, i contribuir al bon funcionament intestinal, a més, és molt útil en casos de fatiga.