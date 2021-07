L'alimentació durant els mesos de més calor és fonamental per mantenir el cos hidratat, i la fruita és fonamental en aquest sentit. Com sempre, hem d'apostar per la fruita de proximitat i temporada, que conserva totes les seves propietats nutritives i ens ofereixen el seu millor sabor. Així, és el moment de descobrir les virtuts alimentoses dels tomàquets i la síndria.

Parlem primer del tomàquet. Conté més del 90 per cent d'aigua en la seva composició. Té un molt baix contingut energètic, aportant 22 calories per 100 grams. A més, és ric en fibra, conté gran quantitat de vitamines (destacant la provitamina A, Vitamina C, Vitamina K i Vitamina E), és ric en potassi i fòsfor, i aporta ferro. A més, l'alt contingut en licopè li proporciona una alta concentració d'antioxidants. Pel que fa al seu sabor, lleugerament dolç, aquest és degut al seu contingut en ensucris i acidifico glutàmic que li dotaria de sabor "umami", conegut com el cinquè sabor.

Parlem ara de la síndria. Conté més d'un 90 per cent del seu pes d'aigua, sent la fruita que més aigua conté, i cada 100 grams només conté al voltant de 30 quilocalories. El més destacable en la seva composició és el seu contingut en carotenoides sense activitat provitamínica entre els quals destaca el licopè, que és un gran antioxidant. D'altra banda, aporta Vitamina A, Vitamina C i Vitamina B6, i també conté calci i ferro.