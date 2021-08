El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha demanat una "moratòria" d'injeccions de vacunes de covid de reforç, com ara la tercera dosi de Pfizer o Moderna, almenys fins al final de setembre, per permetre que s'arribi a un 10% d'immunització a tots els països dels món a finals de setembre. "Mentre que centenars de milions de persones encara esperen la primera dosi, alguns països rics ja estan plantejant dosis de reforç", ha lamentat en una roda de premsa. Tedros ha advertit que el 80% de les vacunes han anat a parar a països amb ingressos mitjans i alts, encara que representin menys de la meitat de la població mundial.

"Entenc la preocupació dels governs per protegir la seva gent de la variant Delta. Però no podem acceptar que els països que ja han fet servir la majoria de les existències de vacunes del món, en facin servir encara més, mentre les persones més vulnerables del planeta continuen desprotegides", ha dit el director general de l'OMS.

Tedros ha recordat que al mes de maig va demanar als països que donessin suport a un "esprint fins al setembre", per permetre que tots els països poguessin vacunar almenys el 10% de la població al final del mes. "Ara ens trobem a meitat de camí d'aquest període, i encara no estem encaminats", ha afirmat. El director general de l'OMS ha assegurat que per arribar a aquesta meta és necessària "la cooperació de tothom, especialment del pocs països i empreses que tenen el control del subministrament de vacunes".

En concret, Tedros ha fet una crida als líders dels països del G-20 que es reuniran d'aquí a un mes per preparar la cimera de l'octubre perquè acordin "compromisos concrets" per assolir els objectius de l'OMS. "El transcurs de la pandèmia depèn del lideratge dels països del G-20", ha insistit.