La Comissió Europea ha aprovat aquest dimecres el seu setè acord de compra anticipada amb una empresa farmacèutica. Es tracta d'un contracte per adquirir fins a 200 milions de dosis de la vacuna Novavax un cop el vaccí hagi estat revisat i aprovat per l'Agència Europea de Medicaments (EMA per les seves sigles en anglès). El contracte preveu que els estats membre de la UE puguin comprar fins 100 milions de dosis de la vacuna aquest any i el 2022, amb l'opció de 100 milions addicionals fins al 2023. Segons Brussel·les, l'EMA ja està revisant la vacuna contra la covid-19 de la companyia de biotecnologia Novavax en vistes a una potencial autorització.

La Comissió ha pres la decisió basant-se, entre altres, en la capacitat de producció per abastir la UE. Aquest contracte de compra anticipada se suma a la cartera d'altres vacunes de diferents farmacèutiques que es produiran a Europa. La presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, ha apuntat que a mesura que les noves variants s'escampen per Europa i pel món, el nou contracte amb una nova companyia que ja està provant la seva efectivitat contra tres variants és una protecció addicional per a la població europea.

Al juny, els fabricants de la vacuna Novavax contra el coronavirus van anunciar que la seva vacuna té una eficàcia del 90%. Segons la farmacèutica, en l'assaig realitzat amb 29.960 participants, la vacuna també ha demostrat una efectivitat del 93% contra les variants que circulaven en el moment de la prova: les variants alfa, beta i gamma originàries del Regne Unit, Sud-àfrica i Brasil.