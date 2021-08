Durant la temporada estiuenca, la pell no és l'única afectada pel sol, la platja o piscina, o la calor. El cabell també pateix en excés a l'estiu. Tingues en compte que el sol, el clor de les piscines i la sal de la mar són enemics capil·lars, i fan que rentem la nostra cabellera en excés. I si a més li sumis l'ús d'assecadors i planxes, fent que perdi lluentor i força. El cabell eixut a l'estiu és un problema molt típic. És de les primeres parts del cos que pateix les conseqüències dels agents externs. A part, el pèl sec és sinònim de fràgil, la qual cosa comporta puntes obertes i falta de lluentor. Així, avui et comptem alguns trucs per a evitar que la teva cabellera s'assequi aquest estiu o, si ja has tornat de vacances, recuperar-la.

Cabell hidratat a l'estiu

La cura de la cabellera durant tot l'any és molt important, però és cert que en els mesos de més calor requereix una atenció especial. Aquí tens alguns consells a tenir en compte aquestes vacances.