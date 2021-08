Ets amant del tiramisú? És una de les postres més aclamades. En aquesta recepta t'ensenyem com fer-ho més saludable per poder menjar-ne amb més freqüència. No porta ingredients impossibles i es prepara en tan sols 5 minuts (sense tenir en compte l'hora que necessita reposant). Que aprofiti!

Ingredients

-Tres llesques de pa integral.

-Una cullerada de cafè en pols, una altra d'estèvia o un altre tipus d'edulcorant.

-Una cullerada de canyella i una altra de cacau en pols.

-Mitja tassa de llet (pot ser de vaca, de coco, d'avena, d'arròs...).

-Cinc cullerades soperes de iogurt grec 0%.

-Dues unces de xocolata negra.

Com fer un tiramisú saludable

Fer aquest tiramisú no té cap misteri. Per un costat, tallem la vora de les llesques de pa integral i les posem a remull en un plat en el qual hàgim barrejat la llet, el cafè en pols, l'estèvia i la canyella. Un cop impregnades totes les llesques, és el moment de muntar el tiramisú. Es pot fer en un recipient més gran per després tallar-lo o en terrines individuals. Comencem posant una llesca, després una capa de iogurt i empolvorem cacau en pols. Repetim aquesta opció tants cops com ens permeti l'alçada del motlle.

Quan acabem, bolquem la barreja de llet amb la qual mullem el pa en el recipient. Per acabar, segella amb canyella en pols i la xocolata fosca fosa (pots fondre-la a bany Maria o al microones en terminis de 30 segons). Es pot canviar la canyella per cacau o coronar el tiramisú amb uns resquills de coco. Aquesta preparació ha d'anar a la nevera durant una hora perquè reposi i tots els ingredients s'integrin i agafi una consistència semblant a la d'un tiramisú hipercalòric.