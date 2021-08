Un equip de científics liderat per la Universitat de Granada ha demostrat l’efectivitat d’una nova crema elaborada amb calèndula i àcid hialurònic per tractar la radiodermitis -dermatitis produïda per la radioteràpia- en dones que pateixen càncer de mama. La radiodermitis és un dels principals efectes secundaris de la radioteràpia i afecta el 95% dels pacients amb càncer que reben aquest tractament, segons la Universitat de Granada.

Aquesta lesió a la pell és un efecte de l’exposició a la radiació ionitzant (en aquest cas, a causa del tractament ràdiooncològic) bastant molest i, quan arriba a ser greu, posa fins i tot en perill la continuïtat del tractament. El quadre agut pot aparèixer després de 10 o 15 dies de tractament i en la seva forma crònica, fins a mesos després de l’últim cicle de radioteràpia.

L’estudi, en què han participat 62 pacients, va consistir en un seguiment del tractament en la pell durant la radioteràpia i els tres mesos següents, en els quals encara poden aparèixer aquests signes. La meitat dels participants va utilitzar el protocol normalitzat de l’hospital i l’altra meitat una crema elaborada per InvesBiofarm amb diversos principis actius. L’estudi va comptar amb l’aprovació del Comitè d’Ètica d’Investigació Provincial de Granada.