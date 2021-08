Un estudi de Vithas NeuroRHB ha confirmat que el model de teràpia multimodal que combina l’estimulació transcranial per corrent directa (TDCs) amb realitat virtual mostra beneficis significatius en la rehabilitació de la funció motora de membres superiors en pacients amb ictus crònic. La conclusió d’aquest estudi del servei de neurorehabilitació del Grup Vithas es desprèn de la investigació realitzada per Marian Fuentes Calderón, terapeuta ocupacional de Vithas NeuroRHB a Elx, per la seva tesi doctoral per la qual ha obtingut el premi extraordinari en l’àmbit de la salut per la Universitat de Salamanca. També ha aconseguit una menció internacional de doctorat, gràcies a la seva estada en el grup de recerca Coma Science Group a Bèlgica, a través del projecte europeu DocMa, del qual el servei de neurorehabilitació del grup Vithas és coordinador.

Els 29 pacients que han format part d’aquesta investigació havien patit un ictus isquèmic o hemorràgic amb un temps d’evolució igual o superior a sis mesos i presentaven una parèsia severa de membre superior. «Els resultats han estat encara més destacables, si tenim en compte que la mostra de l’estudi incloïa pacients considerats com a crònics i estabilitzats. De fet, en els dos mesos previs a l’inici d’aquesta nova teràpia, cap dels pacients inclosos en aquest estudi havia obtingut beneficis amb teràpies convencionals», va explicar el director d’Investigació de Vithas NeuroRHB, Enrique Noè.

Segons va explicar Fuentes Calderón, «tots els pacients van ser inclosos en un protocol de 25 sessi ons d’una hora de durada en què, a la teràpia convencional, es va afegir un protocol d’estimulació cerebral contínua amb TDCs mentre el pacient interaccionava amb un sistema de realitat virtual, que proporcionava feedback audiovisual i tàctil».

Un dels aspectes més interessants del sistema, assenyalen els experts de Vithas, és que està preparat per funcionar fins i tot amb pacients amb escassa o fins i tot nul·la mobilitat al braç perquè els sensors dels quals consta el sistema són capaços de detectar mínimes contraccions musculars que indiquen que la persona està intentant moure el seu braç. A més dels sensors de moviment, l’equip compta amb detectors de seguiment visual que indiquen la diana cap a la qual el pacient dirigirà el seu moviment, facilitant així la precisió del mateix.

Sistema complet

El sistema utilitzat pels experts de neurorehabilitació per a aquesta investigació és tan complet que fins i tot detecta el senyal cerebral que passa al cervell quan la persona llança l’ordre a la seva extremitat de moure’s amb una finalitat determinada, segons les mateixes fonts, que van indicar que gràcies a aquesta tecnologia, el sistema «gaudeix d’una extraordinària versatilitat que permet treballar fins i tot amb pacients que tenen un difícil accés a la rehabilitació per la gravetat dels seus dèficits».

«En el nostre estudi vam poder observar una millora tant en les escales de valoració clínica del membre superior com en els qüestionaris d’ús i funcionalitat del braç en activitats quotidianes, el que evidencia clínicament que l’ús combinat d’aquestes dues tècniques és eficaç per a la rehabilitació del membre superior en ictus crònic», va assegurat Noè.

La revista Journal of Medical Systems es va fer ressò dels resultats de l’estudi pilot fa un parell d’anys i durant el mes de juny s’ha publicat l’assaig clínic que demostra l’eficàcia del sistema al Journal of Neuro Engineering and Rehabilitation. Els resultats confirmen que els avenços tecnològics en consonància amb un major coneixement sobre els mecanismes cerebrals implicats en els processos de recuperació, després d’una lesió cerebral, suposaran una autèntica revolució en la rehabilitació d’aquests pacients, ja que permeten fins i tot millores no esperades en pacients tradicionalment considerats com crònics i amb limitades capacitats de millora. Vithas NeuroRHB compta amb un equip propi dedicat a la investigació.