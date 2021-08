Fer dieta i portar una rutina saludable és una tasca complicada per molts, sobretot si ja s'ha superat el llindar del sobrepès i estem per sobre del que seria el nostre pes ideal. Començar un pla per aconseguir desfer-nos d'aquells quilos de més pot causar angoixa en aquells usuaris aliens a aquesta mena d'alimentació o a fer exercici. Que com?, Que no puc menjar?, o Quin aliment és millor?, són només alguns dels dubtes que sorgeixen quan es pren la decisió de posar-se en forma.

Aprimar no significa castigar-se durant moltes hores en un gimnàs ni menjar a còpia d'amanida i encimar i passar gana contínuament. Des del compte d'Instagram giangosfit, que compta amb prop de 200.000 seguidors i està especialitzat en nutrició i medecina esportiva, han elaborat una llista de supermercat per perdre grassa. D'aquesta forma, sabrem que tot el que comprem és ideal per començar el nostre estil de vida saludable. «Molta gent afronta dificultats a l'hora de realitzar una bona compra de supermercat per perdre grassa. La realitat és que és bastant senzill», comenten des de la pàgina. Això sí, abans de començar a mostrar-te aquesta llista has de tenir en compte l'advertència que llancen des de giangosfit: «t'aconsello que no vagis al supermercat amb una gana insaciable, doncs, és possible que compris de més i que després resultin temptacions a casa teva».

Ha de ser una compra senzilla que englobi les millors fonts de proteïna, carbohidrat i grasses. «Un plat típic per perdre grassa seria afegint una font de cadascuna», asseguren. D'aliments amb proteïna recomana: pit de pollastre, ous, clares d'ou, salmó, llom embotit o pit de gall d'indi. Destaquen que és «important gestionar les proporcions»: «Generalment, les porcions per perdre grassa són 100 grams de la proteïna en concret (pollastre, peix...) i entre 100 a 200 grams del carbohidrat a escollir. Intenta consumir entre 10 a 15 grams de grassa per plat». En carbohidrats es recomana, fruita, avena, arròs blanc, moniato, llegums, pasta integral o patates. Quant a les grasses, parlen d'oli d'oliva, alvocat, xocolata negra o fruits secs. Combinant aquests aliments podràs perdre grassa i no passar gana mentre portes una dieta saludable.