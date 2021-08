Pot ser que ara encara no hagis complert un dels objectius que et vas marcar per aquest any: baixar pes. Però encara ets a temps. El problema és que aquell objectiu moltes vegades topa amb la realitat i no tens temps per res. Si estàs massa hores a l'oficina, has d'adaptar els teus exercicis al teu dia a dia. Com pots fer-ho? Doncs avui et donarem diversos trucs que has de combinar (com sempre) amb intentar fer 15.000 passos cada dia i amb un menjar sa i equilibrat amb productes sempre naturals.

El primer que pots fer és treballar dempeus. Sí, ho has llegit bé. Treballant dempeus perds més grassa. El nutricionista Miquel Girones, un dels més populars a les xarxes socials que acumula milers de seguidors, assegura que quan estàs dempeus durant diverses hores (sigui treballant o per qualsevol altra circumstància) el teu metabolisme s'activa. El teu cos està treballant més i per això és més senzill que perdis grassa. Prova de fer-ho durant algunes hores. Eleva l'ordinador o el telèfon si estàs a l'oficina i treballa unes quantes hores dempeus. Això farà que el teu cos estigui treballant encara que no surtis de l'entorn de la teva vida laboral. A més, també t'estaràs cansant i això farà que a la nit dormis millor. I és que descansar set o vuit hores seguides i de qualitat al dia és fonamental per aprimar.

Però aquest no és l'únic truc. Gràcies a les denominades polseres intel·ligents (i també amb un simple telèfon mòbil) pots aconseguir que el dispositiu t'avisi cada hora i t'«obligui» a moure't. Fer 100 passos com a mínim cada 60 minuts evita el sedentarisme. Moure't és el més important que pots fer en el dia. A més si treballes durant moltes hores seguides el més probable és que abans o després tinguis gana. El millor en aquest cas és que sempre t'emportis unes peces de fruita a la motxilla. Així amb l'excusa de la gana de mig matí o de mitja tarda acabaràs menjant fruita tant sí com no. Això contribuirà al més important de tot: al fet que perdis pes d'una forma sana i saludable i al fet que no ho facis d'una manera tan radical que en poc temps guanyis molt més pes del que has perdut. Això és el que es coneix com el temut «efecte rebot».