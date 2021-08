És bo per a la salut, evita malalties, millora el rendiment físic i no engreixa. Totes aquestes qualitats se li atribueixen a l'all, considerat un superaliment per la quantitat de beneficis que té per l'organisme.

Per què és tan bo l'all per la salut?

Per un costat, conté una substància anomenada al·licina que actua com a hipoglucèmic, antibiòtic, antitrombòtic i antioxidant. A més, conté compostos químics als quals se'ls atribueix funcions de desintoxicació cel·lular i protectores davant el càncer colorectal o malalties cardiovasculars. La seva capacitat per combatre malalties és un dels majors beneficis. L'all pot ser bo fins i tot per una grip comuna. Segons un estudi de l'investigador britànic P. Josling, la ingesta d'all durant 12 setmanes reduïa els casos de constipat un 63%, comparat amb els subjectes que prenien placebo.

L'all també és un bon aliat per a esportistes. Ajuda a millorar el rendiment esportiu segons un altre treball científic de la Universitat de Cornell. A l'estudi indicaven com en l'antiga Grècia els esportistes ingerien all per millorar les seves capacitats físiques. Un altre estudi portat a terme el 2005 va determinar que els subjectes que van prendre oli d'all durant 6 setmanes van reduir les seves pulsacions i van mostrar més capacitat física.

Zero calories

A totes les seves propietats beneficioses per l'organisme, cal sumar una altra molt important per aquells que es trobin en una dieta d'aprimament: l'all gairebé no té calories. Són molt nutritius pel poc que engreixen. Aporten a l'organisme magnesi, vitamines B6 i C, seleni, calci, potassi, fòsfor i ferro. Tot això per 119 calories que té 100 grams d'alls.