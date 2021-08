Vacunar, vacunar i vacunar... i no només de la COVID-19, que ja afronta els seus mesos decisius. És el missatge que va quedar marcat després de la taula d’experts organitzada per Prensa Ibérica amb el suport de Seqirus per a la retransmissió audiovisual de la trobada. Ho van reivindicar quan les preocupacions estan posades en un altre repunt del Sars-Cov-2 i mesos abans d’una tardor sobre la qual recau el dubte de quant de normalitat tindrà i com afectarà això les rutines epidemiològiques de virus més habituals (tot i que també amb conseqüències fatals) com són els virus de la grip.

Així, en la trobada «Vacunació antigripal: Fites i desafiaments de futur», tres destacats coneixedors de l’assumpte com són el president de l’Associació Espanyola de Vacunologia, Amós García Rojas; la vocal de l’Associació Espanyola de Vacunologia (AEV) María Fernández Prada, i el catedràtic de Microbiologia de la Universitat de Valladolid José María Eiros, van coincidir en la importància d’immunitzar de la grip la població de cara a la temporada que ve sigui quina sigui la situació de la pandèmia del coronavirus. Una petició que, a més, introdueix el debat d’estendre-la més enllà dels grups de risc.

«Hem de tornar a esforçar-nos en el discurs de la vacuna, no només del Sars-Cov-2 sinó també de la grip, estem en una situació d’incògnita que només podem cobrir i prevenir amb la vacunació», va remarcar Amós García Rojas. Aquesta situació d’incertesa, van recordar, és sobre la possibilitat de cocirculació i fins i tot coinfecció de la COVID i de la grip, una possibilitat que es va estar estudiant l’any passat durant un temps.

«La temporada passada estàvem preocupats per la possibilitat que hi hagués cocirculació i coinfecció, perquè si ja en condicions normals de cada virus hi ha saturació i increment d’infeccions, la convivència podia ser fatal», va indicar la també responsable del Servei de Medicina Preventiva de l’Hospital vital Álvarez Buylla d’Astúries, Fernández Prada. No obstant això, no va ser així. «El comportament de la COVID ha fet que no convisquin, el Sars-Cov-2 va actuar com una piconadora», va afegir la cap de servei de Medicina Preventiva.

No obstant això, per a aquest any torna a instal·lar-se el dubte. «S’han anat generant diferents variants que tenen perfils diferents i no sabem com es poden comportar amb la grip», va afegir Prada. En aquest sentit, Eiros va admetre que es desconeixia el que passarà d’aquí a uns mesos, però va remarcar que l’important en aquests moments de cara al futur és «mantenir la capacitat de diagnòstic, poder valorar la presència d’altres virus, no només Sars-cov-2». En aquest sentit, va destacar «la importància de la vigilància epidemiològica per predir, perquè predir serveix per preparar-nos».

Un virus «carnavalesc»

Aquest no és un assumpte intranscendent davant un patogen que té una gran capacitat de mutació. García defineix el virus de la grip com a «molt carnavalesc» perquè no només canvia de disfressa cada any sinó que fins i tot en una mateixa temporada en té diverses. «El virus de la grip que entra per una part de la geografia no és el mateix que acaba sortint, canvia molt», va incidir Eiros, que va destacar la importància que els serveis microbiologia «monitorin virus que sinó s’escaparien».

Per aquests motius, els tres experts van analitzar quins haurien de ser els objectius per a la propera campanya de vacunació de la grip. En primer lloc, van indicar que el llindar de protecció serà similar al de la temporada passada: arribar al 75% de majors de 65 anys. Amós García, de fet, va insistir que «tot i que la cultura vacunal s’ha instaurat en la societat, cal seguir vacunant com a mesura de prevenció global i per contribuir a la sostenibilitat del sistema sanitari» a més de per aconseguir un «millor envelliment: viure més anys i fer-ho millor».

Els ponents de l’Associació Espanyola de Vacunologia van destacar que la vacunació antigripal permet «adaptar les vacunes a les necessitats específiques de la població».