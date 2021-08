Un estudi de la Universitat del País Basc (UPV / EHU) ha demostrat que la inhibició de dues proteïnes en el fetge protegeix davant el desenvolupament de fetge gras no alcohòlic associat a l’obesitat i la seva progressió a càncer.

L’estudi, liderat pel grup d’investigació Lipids & Liver de la UPV/EHU i publicat a la revista Cancer Research, revela que les proteïnes E2F1 i E2F2 són dos potencials dianes terapèutiques per al tractament d’aquestes patologies.

La Universitat pública basca va explicar en una nota que durant l’última dècada la malaltia de fetge gras no alcohòlic o esteatosi hepàtica metabòlica, que afecta aproximadament el 80% dels pacients obesos, ha sorgit com un «important factor de risc de patir càncer, inclòs el carcinoma hepatocel·lular (el càncer primari de fetge, que és més comú a nivell mundial).

No hi ha cap tractament farmacològic específic per al fetge gras no alcohòlic i les opcions terapèutiques per al carcinoma hepatocel·lular segueixen sent molt limitades.

L’estudi ha mostrat que en el fetge de pacients obesos amb fetge gras no alcohòlic o en aquells amb carcinoma hepatocel·lular els nivells de E2F1 i de E2F2 són més alts que en fetges sans i que aquests factors exerceixen un control metabòlic.