La ministra de Ciència, Diana Morant, ha destacat que la vacuna d'Hipra presenta "diverses millores" en relació amb les existents. En una entrevista aquest dijous a RTVE, Morant ha subratllat que "ja s'ha dissenyat tenint en compte les diferents variants del coronavirus", "presenta una molt bona resposta immunitària a l'assaig preclínic" i "no necessita ser congelada per a la seva distribució" perquè es conserva a una temperatura d'entre 2 i 8 graus. Es tracta, per tant, d'un vaccí "diferent i millorat", ha dit la titular de Ciència, que ha explicat que caldrà estudiar si es pot combinar amb les vacunes que ja s'han desenvolupat i s'estan injectant a la ciutadania.

Morant ha esperat que la vacuna de la farmacèutica amb seu a Amer es pugui començar a utilitzar a principis de 2022. La ministra ha explicat que la companyia gironina preveu començar a produir-la a l'octubre i ja tindria dosis produïdes a finals de 2021.

El fet que l'Agència Espanyola de Medicaments hagi autoritzat l'assaig clínic en humans, per primer cop en una vacuna desenvolupada a l'Estat, és un "pas molt decisiu i molt important", ha afirmat.

La titular de Ciència ha apuntat que el govern espanyol ha donat suport a Hipra en el desenvolupament del vaccí i ha dit que va rebre una ajuda directa de 3 milions d'euros per desenvolupar-la. També ha remarcat que ha rebut suport de la Comissió Europea.

Morant ha explicat que, si l'assaig clínic obté bons resultats, Hipra necessitarà una "intensitat d'inversió per a la producció força elevada" que el Ministeri de Ciència ja està analitzant. "Tot el que se'ns ha demanat s'ha aportat per part del govern d'Espanya", ha defensat.