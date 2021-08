Les dones neixen amb tots els òvuls que tindran al llarg de la seva vida i aquests es perden de manera progressiva amb l’edat. Ara, un equip científic de més de 180 institucions ha identificat 290 variants genètiques que influeixen en la menopausa i en la vida reproductiva de la dona.

Aquest mapa genètic -56 d’aquestes variants ja s’havien identificat amb anterioritat- s’ha publicat a la revista Nature i aprofundeix substancialment en el coneixement sobre el procés reproductiu, segons els seus responsables. Obre la porta, a més, a predir millor quines dones podrien arribar abans a la menopausa.

L’equip científic, que també va manipular amb èxit en ratolins gens claus associats a aquestes variants aconseguint així incrementar la seva vida reproductiva, està codirigit per investigadors de les universitats britàniques d’Exeter i de Cambridge, la Universitat de Copenhaguen i la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’estudi pot servir de base per a futures investigacions sobre nous enfocaments terapèutics que valguin per als tractaments d’infertilitat i per prevenir malalties. Tot i que l’esperança de vida ha augmentat dràsticament en els últims 150 anys, l’edat a la qual la majoria de dones passa per la menopausa s’ha mantingut més o menys constant, de mitjana al voltant dels 50 anys.