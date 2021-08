El Departament de Salut ha lamentat que hi ha dies en què fins a un 10% de les persones que tenen cita per posar-se la segona dosi que no es presenten. La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, ha lamentat que la gent està "prioritzant" les vacances i també perquè hi ha una percepció de menys risc, que ha alertat que no és real.

Amb tot, ha afirmat que cal "collar" per impulsar la vacunació entre els 20 i els 40 anys perquè "està costant". Ha alertat que aquesta també és una franja susceptible d'emmalaltir i de poder acabar a l'hospital o amb seqüeles.

D'altra banda, ha dit que és possible plantejar terceres dosis en determinats sectors, com en residents, però mirant la situació de cadascú.