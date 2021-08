L’hospital de la Vall d’Hebron, a Barcelona, ha estrenat un nou espai de radiologia pediàtrica que incorpora vídeos i música per fer les proves més relaxants per als joves pacients. Segons el director clínic de Diagnosi per la Imatge a càrrec de la nova unitat, el doctor Manuel Escobar, aquesta sala té un doble benefici: «la satisfacció del pacient, que pateix menys angoixa; i reduir al mínim la radiació ionitzant que fem servir a les proves». Això s’aconsegueix gràcies a que la distracció dels vídeos i la música «fa que els nens es mantinguin molt més quiets i fixats en els dibuixos, sobretot si són petits, i això permet que no s’hagin de repetir les proves», assegura el doctor.

Tot i això, aquest nou sistema no només es vol aplicar a les unitats de pediatria. El doctor Escobar assegura la missió de fer més agradables i accessibles els entorns hospitalaris, la «humanització» dels hospitals, s’està aplicant a tots els espais i unitats. «Estem seguint aquesta filosofia en totes les remodelacions o les creacions de nous espais a la Vall d’Hebron», assegura. «És una línia que arreu del món s’està treballant i nosaltres en volem ser capdavanters en aquest sentit», conclou.

En general, l’objectiu final d’aquesta nova filosofia és que els pacients «s’enduguin un record bo; que anar a un hospital deixi de ser una experiència potencialment negativa per passar a ser una experiència molt positiva», explica el doctor Escobar.

En Pol és un jove va tenir la seva primera visita en la remodelada sala de radiologia de l’hospital. Reconeix que a vegades, si està nerviós, «em començo a moure». Considera que les imatges i els sons de la nova sala són «petits detalls que realment poden marcar la diferència».