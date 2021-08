L'esmorzar no és el menjar més important del dia per molt que aquest sigui un mantra que fa anys que escoltes en mitjans de comunicació de tota mena. I no ho és segons diuen els nutricionistes que truquen a fugir de vells axiomes que no generen més que problemes alimentaris. Aquests experts asseguren que a l'hora de cuidar la nostra alimentació cal tenir clares, sobretot, tres coses: que perdre pes només s'aconsegueix amb un dèficit calòric (és a dir, ingerint menys calories de les que consumeixes al llarg del dia), que tots els àpats del dia importen (sí, l'esmorzar també però no és l'únic) i que el millor és canviar cap a una alimentació més sana i equilibrada que puguis mantenir en el temps. De res serveix una baixada molt ràpida de quilos que després vagis a recuperar.

Llavors, com s'elabora un esmorzar ideal per perdre pes? Doncs és fàcil si tens clar els conceptes bàsics. El primer és que no es tracta de menjar per menjar. Cal alimentar-se i per això és fonamental que el teu esmorzar inclogui nutrients suficients. És a dir: fuig del dolç i de les magdalenes que et donen un pic molt alt de sucre, però que et generen gana en tan sols una hora. Pren-te millor un iogurt grec amb fruita. Així, a més evitaràs tenir gana a mig matí, amb el risc que això suposa si el que vols és controlar la teva ingesta de calories.

Per això l'ideal és començar el dia amb un esmorzar elevat en proteïnes. Pots menjar, per exemple, un ou, un sandvitx o alguna cosa ràpida com un batut de fruita. Però ull, has de tenir en compte que esmorzar bé és quelcom costós pel que fa a temps es refereix. És a dir: has de planificar bé el que has d'ingerir sobretot si ets dels que t'aixeques tan sols uns minuts abans de sortir per la porta. Per això és bo que un dia a la setmana planifiquis el que vagis a esmorzar la resta de dies. Agafa un paper i un boli i apunta en una llibreta tot el que necessites. Et sorprendràs descobrint que és bastant més barata aquesta opció saludable que altres que puguis trobar en el mercat malgrat que moltes vegades la indústria te les mostri com a saludables.