Perdre pes no és difícil o com a mínim no hauria de ser-ho si saps com fer-ho. Els nutricionistes tenen totes les claus per aconseguir-ho. Per això és bo sempre envoltar-se de professionals i que siguin ells els que t'ajudin en la teva nova vida. Recorda que les dietes anomenades «miracle» només serveixen perquè després pateixis un terrible efecte rebot. Els canvis han de ser sempre progressius i han d'adaptar-se al teu nivell de vida. No és bo tampoc que introdueixis restriccions que no podràs complir durant un període perllongat de temps. Per això avui et volem resumir les dues claus que necessites conèixer per perdre pes sense deixar de menjar el que et vingui de gust.

La primera és que has de controlar les porcions. Per aprimar no hi ha cap secret. Perds pes si caus en un dèficit calòric. És a dir: gastes més calories de les que ingereixes. És obvi. «Vols menjar-te aquella galeta, però també vols complir els teus objectius», es pregunta Joan Didac, un dels nutricionistes més seguits a les xarxes socials. «Redueix les porcions d'altres coses que mengis durant el dia. La meitat d'oli, menys arròs o pasta, no posis crema de cacauet aquell dia, etc. La galeta no engreixa màgicament. Simplement són calories fàcils de consumir», assegura aquest expert cridant els seus seguidors a fer un «conjunt» amb tot el que es menja durant el dia.

L'important no és que et donis un capritx en un moment determinat, però tampoc pots estar fent-ho de forma contínua. Aquesta és la filosofia. Però no és l'única clau que et volíem explicar en el dia d'avui en aquest article. La segona clau és que allò que mengis ha de ser sa i natural. És a dir: has d'acostumar-te a la fruita, la verdura o el pa però sempre tot natural, res ultra processat. A més has de tenir en compte que és tan bo com necessari moure's més (uns 15.000 passos cada dia), descansar millor i beure molta aigua.