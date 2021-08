La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) ofereix que els seus establiments s'incorporin com a punts de vacunació contra la covid-19 per augmentar la ràtio a la població. Es tracta d'una llarga reivindicació del sector, que fa anys que demana poder col·laborar amb les campanyes com la de la grip formant els professionals i disposant dels mitjans adequats per fer el servei amb garanties.

Segons la FEFAC, la "capil·laritat, proximitat i accessibilitat" de les farmàcies les situen com punts sanitaris "idonis", donada la "freqüència" i "relació de confiança" amb els usuaris. Per la federació, això permetria afegir al sistema 22.000 punts i 55.000 farmacèutics.