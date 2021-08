Un estudi entre l'Institut Català de la Salut, el Departament de Salut i el Centre d'Estadística en Medicina (NDORMS) de la Universitat d'Oxford mostra que les vacunes de la covid-19 han reduït en els darrers mesos al voltant d'un 90% les infeccions, els ingressos i la mortalitat per aquesta malaltia a les residències. L'estudi, publicat a la revista 'British Medical Journal', va incloure prop de 30.000 residents de centres de persones grans, poc representats en assajos clínics. També es van estudiar més de 26.000 professionals de les residències de persones grans i més de 60.000 treballadors sanitaris, amb reduccions en les infeccions comparables a les observades en els residents. Es va fer un seguiment dels participants de fins a 6 mesos.

La principal conclusió del treball és que la vacunació de la covid-19 està associada al 80-91% de la reducció de les infecció en les tres cohorts estudiades i amb baixades molt importants en les hospitalitzacions i la mortalitat entre els residents.

"Els resultats demostren una efectivitat molt bona en totes les poblacions estudiades, en línia amb els assajos clínics previs", recalca el doctor Daniel Prieto-Alhambra, professor de farmacoepidemiologia a Oxford i autor sènior de l'article.

El professor d'Oxford destaca les col·laboracions internacionals per produir "proves sòlides sobre el risc-benefici de les vacunes contra la covid-19". "S'estan utilitzant dades del món real vinculades de Catalunya i d'altres parts del món per a l'estudi de la seguretat de les vacunes. Aquí hem utilitzat dades relacionades d'atenció primària, hospitalària, de vacunacions i de laboratori de Catalunya per ampliar els nostres coneixements sobre la seva efectivitat en subpoblacions especials", indica.

Per la seva banda, la secretària de Salut Pública de Catalunya, la doctora Carmen Cabezas, subratlla que l'estudi "confirma el gran valor dels programes de vacunació en curs per reduir la transmissió de covid-19 i la càrrega i la mortalitat sanitàries relacionades".

"La nostra estratègia de començar a vacunar aquells amb més risc s'ha demostrat valuosa per reduir l'impacte de la covid-19 en aquells amb més probabilitats de patir formes greus de la malaltia. A més, el pla per donar prioritat als més exposats al virus, inclosos els treballadors sanitaris, també ha demostrat ser útil per mantenir els pacients i els professionals segurs", afegeix la secretària de Salut Pública.