La «drunkorexia», una nova «tendència» que consisteix en no menjar per compensar les calories que aporta el consum d’alcohol, s’està posant de moda, sobretot entre els joves, adverteix l’epidemiòleg i psicòleg Albert Espelt.

Encara no és un fenomen clínic, però sí és un comportament que s’està observant en les persones més joves que, en previsió d’una ingesta d’alcohol i de l’aportació calòrica que això suposa, restringeixen l’aliment, substituint-lo així per les calories buides que aporten les begudes alcohòliques.

S’observa sobretot en noies joves, d’entre 16 i 24 anys, atès que les dones són les més afectades pels trastorns alimentaris, explica Albert Espelt, cap del departament d’Epidemiologia i Salut Pública de la Facultat de Ciències de la Salut del campus Manresa de la Universitat de Vic.

Els experts encara no saben fins a on arribarà aquest nou fenomen que comença a aparèixer i no el tenen quantificat, però si que parlen que identificar-lo és el pas previ a catalogar la «drunkorexia» com un trastorn psicològic relacionat amb l’alimentació.

Es tracta d’una patologia dual, és a dir, pròpia de persones que tenen més d’un trastorn psicològic, i habitualment ve acompanyada de símptomes d’anorèxia que empitjoren per aquest consum excessiu d’alcohol.