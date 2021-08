Les temperatures extremes redueixen la capacitat de l’organisme per afrontar qualsevol tipus d’agressió, ja sigui un procés infecciós o un deshidratació, va assenyalar el portaveu de la Societat de Malalties Infeccioses i Microbiologia (SEIMC), Julián Olalla, que va apel·lar a tenir cura dels més fràgils per no perdre’ls.

Olalla va assenyalar que l’estrès tèrmic no desactiva el sistema immunològic però sí incideix en la capacitat de respondre a una infecció: «Si m’infecto d’una pneumònia o COVID, les meves possibilitats d’afrontar aquest procés seran menors amb calor extrema que amb temperatures suaus» .

Aquest expert també va fer una crida a protegir els més fràgils, que són aquells que es troben «en les edats extremes de la vida» (gent gran i nens) però també els crònics, i sobre aquests últims va assegurar que «no hi ha evidència científica» que les persones amb símptomes de COVID persistent siguin més vulnerables a una onada de calor que els malalts d’altres patologies.

També sobre l’onada de calor i els seus efectes en la COVID recurrent es va manifestar el president de la Societat Espanyola de Medicina Preventiva, Salut Pública i Higiene (Sempsph), Juan Antonio Sanz. «La calor extrema no afecta més els malalts de COVID, es comporta igual amb tots els pacients crònics», va assenyalar aquest expert, tot afegint que l’estrès tèrmic no agreuja una patologia «però sí la fa més difícil de portar».

En la mateixa línia, l’infermer en Urgències i Emergències de el Consell General d’Infermeria (CGE), Alejandro Blanco, va coincidir que en les recomanacions per a la COVID persistent davant l’onada de calor són les mateixes que per a la resta.