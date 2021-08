Un estudi realitzat per Incliva i el Ciber de Càncer (Ciberonc), de l’Institut de Salut Carlos III, obre les portes a ampliar el coneixement i la capacitat de diagnòstic en càncer d’úter per tal d’aplicar teràpies «més específiques i personalitzades» i identificar nous fàrmacs que augmentin l’efectivitat dels tractaments actuals.

El treball, publicat recentment a Frontiers, ha estat coordinat per la investigadora Rosa Noguera, de l’Institut d’Investigació Sanitària Incliva, de l’Hospital Clínic de València, i cap de grup de Ciberonc, que ha impulsat la col·laboració entre els grups de recerca de tumors de baixa prevalença d’aquest organisme.

L’objectiu de la feina -anomenat «Caracterització del front d’invasió d’adenocarcinomes i leiomiosarcomes uterins agressius», la primera autora del qual és Sabina Sanegre (també del mateix grup a Incliva/Ciberonc)- és establir el patró de fibres reticulars en el front invasiu del tumor -la interfície entre el teixit tumoral i el miometri sa-, que permeti determinar la seva utilització com a diana diagnòstica de progressió i terapèutica.

La caracterització de l’arquitectura d’aquestes fibres, juntament amb anàlisis genòmics, contribuirà a entendre millor i seguir estudiant els processos moleculars en aquests tumors i així poder dissenyar teràpies específiques, tolerables i amb baixa toxicitat.

Des d’Incliva recorden que a Espanya es diagnostiquen a l’any més de 5.000 casos de càncer d’úter, el més freqüent de l’aparell reproductor femení. Entre ells es troben els adenocarcinomes (tumors que s’originen a l’endometri) i leiomiosarcomes (tumors que s’originen en el miometri) agressius i amb alta capacitat metastàtica.

A causa de la seva menor incidència en la societat, actualment hi ha un coneixement inferior d’aquest tipus de tumors de baixa prevalença. Incrementar el coneixement d’aquestes patologies és l’objectiu que té el Programa de Recerca en «Tumors de baixa prevalença» del Ciberonc, al qual pertany l’esmentat grup de Incliva.

El front invasiu del tumor és de vital importància en la progressió de les cèl·lules malignes i la metàstasi. Les interaccions de les cèl·lules tumorals amb les cèl·lules de el teixit sa, amb la matriu extracel·lular circumdant i els factors secretats determinen en última instància el destí del tumor.

Aquest estudi -que es va iniciar el 2018 i acaba de finalitzar- s’ha centrat en el front invasiu del tumor, realitzant una caracterització en profunditat de la bastida de fibres reticulars, cèl·lules immunes infiltrants, expressió gènica i perfils adenocarcinomes uterins primaris agressius classificats ( 24 pacients) i leiomiosarcomes (11 pacients).

L’organització de la bastida fibril·lar i la infiltració de cèl·lules immunes es van estudiar mitjançant anàlisis matemàtics en regions d’interès de la vora d’extensió tumoral. Aquestes mateixes regions es van analitzar genèticament per obtenir un perfil genòmic del front invasiu tumoral. Les similituds trobades en el front tumoral invasiu dels adenocarcinomes uterins i els leiomiosarcomes podrien facilitar l’ús de marcadors amb capacitat pronòstica i teràpies comuns.

Predir capacitat metastàtica

La caracterització molecular i arquitectònica del front invasiu de les neoplàsies malignes uterines pot proporcionar informació addicional per poder predir la seva capacitat metastàtica i tractar precoçment les metàstasis més enllà dels factors de pronòstic establerts.

Els tumors agressius uterins, com la resta de tumors de baixa prevalença, requereixen la col·laboració entre institucions i hospitals per poder establir cohorts amb un nombre suficient de pacients per als estudis d’investigació.

La publicació d’aquest article representa l’inici d’«una sòlida col·laboració» entre els diferents grups de tumors de baixa prevalença de Ciberonc, destaquen els responsables d’aquesta investigació.