Les nous són un dels fruits secs preferits per tots, ja que al seu deliciós sabor i a les seves múltiples propietats, s'uneixen els seus beneficis en la salut d'aquells que, per norma, consumeixen nous habitualment. I és que segons un estudi realitzat per investigadors de Harvard T.H. Chan, un major consum de nous, tant en termes de quantitat com de freqüència, pot estar associat amb un menor risc de mort i un augment en l'esperança de vida entre els adults, en comparació amb aquells que no consumeixen nous.

"El que hem après d'aquest estudi és que fins i tot un petit grapat de nous per setmana pot ajudar a promoure la longevitat, especialment entre aquells la qualitat de dieta dels quals no és excel·lent per començar. És un consell pràctic que pot ser factible per a diverses persones que busquen millorar la seva salut, la qual cosa és una prioritat per a molts", afirma Yanping Li, científic del Departament de Nutrició de Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Aquest estudi, publicat a la revista Nutrients, va trobar que cinc o més porcions de nous per setmana (una porció de 28 grams o una unça) podrien proporcionar un gran benefici per al risc de mortalitat i l'esperança de vida. Menjar cinc o més porcions per setmana es va associar amb un 14% menys de risc de mort (per qualsevol causa), un 25% menys de risc de morir per malalties cardiovasculars i un augment d'aproximadament 1,3 anys d'esperança de vida, en comparació amb els que no van consumir nous.

Consumir nous de dues a quatre vegades per setmana també podria tenir els seus beneficis, ja que l'estudi va trobar un 13% menys de risc de mort en general, un 14% menys de risc de mort per malalties cardiovasculars i un guany en aproximadament un any de vida, en comparació amb els que no consumeixen nous.