Si ets de les que mai es veu prou rossa i ha caigut en la temptació de fer-se metxes per sentir-se més maca aquestes vacances, ja saps que has de seguir el repte blondie. La teva cabellera rossa et demanarà a crits moltes cures per a sobreviure airosa a la temporada estival, sobretot si el teu modus vivendi és platja-piscina-xiringuito. Com aquí som més de solucions que de laments, et donarem algunes bones claus per cuidar el cabell ros a l'estiu.

Què succeeix a l'estiu?

Alerta sequedat!

En aquest punt de l'estiu, ja hem comentat en diverses de les nostres entrades l'efecte nociu que té l'estiu en el nostre cabell. La radiació solar afebleix molt la fibra, provocant una sequedat que pot acabar en trencament, això fa que la cabellera perdi lluentor i sigui aspra. A aquesta vulnerabilitat se li suma la petjada del salnitre de la mar i de la sorra, davant la qual el cabell s'embulla i no es deslliura de l'aspror. Aquest impacte és major sobre un cabell tractat amb metxes o descoloracions, que requereix més hidratació i cures que el natural.

Compte amb el color!

No és un mite, a l'estiu el cabell se'ns aclareix, i en el cas del cabell tenyit o amb metxes succeeix el mateix. La radiació solar provoca l'aclariment, però també l'oxidació de les metxes, danyant la fibra i causant canvis de colors no desitjats. En aquest punt, no et pots oblidar dels fotoprotectors capil·lars, ja saps el millor escut entre el sol i el teu cabell. I de la combinació cabell amb metxes rosses i clor ja ni parlem. Heu patit alguna vegada el to verdós de la cabellera? Jo he estat testimoni, i és com per a prendre-s'ho seriosament, prevenint el desastre capil·lar amb protectors solars per al cabell.

Tips per a l'estiu

- Durant les hores de sol, aprofita per a atrevir-te amb mocadors o amb meravellosos barrets o capells per a cobrir el cabell, a part de tapar el teu cap del sol. Hi ha una infinitat d'estils i si els combines, per exemple, amb una trena baixa, tindràs el cabell lliure d'embolics i ben cobert durant l'exposició solar.

- Utilitza sempre un fotoprotector solar per a evitar la deshidratació en la fibra capil·lar, la sensació aspra i el seu trencament durant l'exposició solar. Aquests cosmètics capil·lars són ideals per prevenir la degradació del color.

- Neteja sempre el cabell amb aigua dolça després de la jornada de platja o piscina. Allibera-ho de les restes de salnitre, clor i sorra, i aposta per cosmètics molt hidratants per a compensar les agressions del dia a dia.

- Utilitza cosmètics capil·lars específics per al cabell tenyit i en concret per a evitar la degradació del color ros, els pigments groguencs i taronges.

- Deixa al calaix les eines de calor. L'estiu és el moment de despreocupar-nos de moltes coses i de relaxar unes certes rutines. Amb els productes de pentinat adequats, podem aconseguir l'acabat desitjat sense haver d'emprar assecador o planxa.