Si hi ha alguna cosa que ens agradi, i que creiem necessari, és recordar-te la importància d'utilitzar protecció solar tot l'any. Encara que a l'estiu siguem més conscients del risc que suposa exposar-nos a les radiacions solars sense protecció, també és cert que una sola aplicació al dia no és suficient. Durant els mesos de més calor és essencial tornar a aplicar el protector, sobretot si hi ha una exposició directa al sol. Però, i els llavis? Avui volem explicar-te perquè no has d'oblidar-te de protegir aquesta part de la cara.

Llavis protegits del sol

Els llavis també es poden cremar amb l'exposició solar, i provocar que es deshidratin i es ressequin. A més, un excés de sol pot provocar la pèrdua de col·lagen i elastina de la zona, que fan que el llavi es deteriori i apareguin arrugues al voltant.

I, d'igual manera que protegeixes el rostre i el cos, els llavis també requereixen atenció. Això sí, en ells no es pot aplicar la crema fotoprotectora que utilitzes per a la cara, ja que, a causa de la seva textura, no aguanta en els llavis. Aquests no compten amb glàndules sebàcies i per això no poden absorbir la crema. Per aquest motiu és important comprar un bàlsam específic per a la cura dels llavis al sol, que a més hidraten. Les textures tipus cera són les millors perquè assegurin permanència.

Això sí, no oblidis d'anar tornant a aplicar el bàlsam. Pensa que els llavis els utilitzes per beure, parlar, fer petons... Això provoca que el labial vagi desapareixent. Així que, quan notis que va desapareixent, torna a aplicar per a hidratar i protegir.