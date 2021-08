Els vam començar a descobrir a principis de temporada, però continuen sent tan interessants com sempre. Els autobronzejadors són ideals per a potenciar el moreno ara que tornes a l'oficina, si tens unes noces i fa setmanes que el temps no t'acompanya o si simplement vols apujar uns quants tons del teu bronzejat. El mercat de la cosmètica ha evolucionat molt en la formulació d'aquests productes, oblida't d'aquestes tovalloles que ens deixaven taques a la roba i que oferien un aspecte digne d'una comèdia cinematogràfica. En conseqüència, avui hem volgut parlar dels autobronzejadors.

Tips per aplicar autobronzejadors

Per a aconseguir un bronzejat natural, és fonamental eliminar les impureses que s'acumulen en la superfície de la pell, sobretot en les zones més rugoses com a colzes o genolls. Per això, una exfoliació 24 hores abans d'aplicar l'autobronzejador és essencial per a aconseguir el resultat esperat. Com hem repetit fins a l'avorriment, la hidratació és la base de la bellesa cutània. Emprar cosmètics hidratants és imprescindible perquè el daurat romangui en la pell, i no pateixi irritacions i sequedat.

Una altra clau per garantir la uniformitat del bronzejat és l'ús de productes corporals i facials que atenuïn la hiperpigmentació. Les taques són un dels efectes directes de l'exposició solar, així que es recomana aplicar una capa de vaselina, abans d'aplicar l'autobronzejador, perquè les taques es dissimulin.