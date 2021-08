Menjar és un dels grans plaers de la vida, així que no és d'estranyar que en el període més relaxant de l'any, les vacances, gaudim més que mai d'alguns menjars. Els horaris es flexibilitzen i amb això les ingestes. Menjar entre hores guanya terreny en la rutina estiuenca, les canyes al xiringuito, els abundants sopars entre amics i família, els gelats a mitja tarda, tot això amb l'excusa que «les vacances són per a gaudir». I, en part, és veritat, però potser la millor manera de gaudir del període és aconseguir un equilibri perquè el nostre organisme digereixi bé els menjars, no se senti pesat i experimentem un increment ràpid de pes que no ens afavorirà.

Per això, hem recuperat els deu consells que ha compartit la Societat Espanyola de Dietètica i Ciències de l'Alimentació (SEDCA).

1. Beu molta aigua per garantir una profunda i saludable hidratació. Ho hem repetit fins a l'avorriment, però és que la millor manera de combatre les altes temperatures, i la deshidratació provocada per la sudoració, és beure aigua. Recorda que és important prioritzar aquesta enfront d'altres begudes, que contenen sucres, i resguarda en la memòria que l'alcohol engreixa i molt.

2. Aprofita per menjar verdures i hortalisses, almenys dues vegades al dia. L'estiu és el moment ideal per gaudir de bones amanides fredes o per convertir talls de pastanaga en el millor snack per matar la gana.

3. La fruita, indispensable, almenys tres vegades al dia. Síndria, meló, raïm, préssecs... tenim al nostre abast un arsenal infinit de fruites que poden anar conquerint qualsevol plat o ser un tresor per si mateixes. Són molt refrescants i sanes.

4. Els llegums, dues vegades a la setmana. Us agraden les amanides fredes de llenties o de cigrons? Són molt sanes i ens permeten tenir llest un plat bo i atractiu en pocs minuts.

5. Els antioxidants dels aliments taronges, vermells o grocs són el must have de la teva dieta estiuenca, pel seu poder per a neutralitzar la radiació solar.

6. Abans que pel pa blanc, aposta pel pa i els cereals integrals. Per què? Tenen una major aportació de fibra, vitamines i minerals.

7. Gaudeix del gust i les fonts d'àcids grassos Omega 3, fòsfor i iode que presenten els peixos blaus, com el bonítol, la sardina i l'aladroc.

8. No t'has d'oblidar del gelat, no et preocupis. Això sí, amb un cert control i sense creure't que substitueix peces de fruita.

9. És important que tinguis en compte per a comprar i emmagatzemar el menjar que la conservació dels aliments es veu perjudicada per les altes temperatures. És important no tirar menjar.

10. En relació amb el punt anterior, és el moment d'extremar les precaucions amb una exquisida neteja per evitar intoxicacions.