La por a ser contagiat i a contagiar, l'elevat estrès que suposa estar a primera línia de la lluita contra el coronavirus, les interminables jornades de treball o l'escassetat de personal i de material són algunes de les causes per les quals milers de professionals sanitaris han hagut de sol·licitar atenció psicològica durant la pandèmia.

«No som herois. Som persones normals que fem la nostra feina i ajudem els altres. Sempre ho hem fet, però ningú està preparat per afrontar una pandèmia que dura ja més d'any i mig. I això deixa seqüeles en molts de nosaltres». És el testimoni d'un metge d'atenció primària d'un petit poble de Zamora que set mesos després de començar la pandèmia va sol·licitar participar en el programa de suport psicològic per a professionals sanitaris impulsat per la Conselleria de Sanitat de Castella i Lleó.

Al principi, va recórrer a un psicòleg privat però finalment, i davant el poc avanç que va experimentar, va decidir participar en aquest programa. «Vaig tenir certa millora, especialment amb l’arribada de la vacuna, perquè vaig pensar que això s'acabava. Però segueixo tenint dubtes i més veient el que està passant, per exemple a Israel. Ara prenc medicació per controlar la meva ansietat i poder fer la meva feina, que no és més que ajudar els altres», va relatar aquest metge, que va reconèixer entre llàgrimes, que en algun moment fins i tot ha pensat a deixar la medicina perquè hi havia moments en els quals «no podia més».

«No és només per mi, és la por a arribar a casa després de tractar casos covid i que contagiïs als teus fills o als teus pares. Aquesta por era molt forta durant els primers mesos de la pandèmia, gairebé paralitzant, però ara, tot i que les coses estan millor, segueix aquí«, va explicar en declaracions a Efe.

L'impacte emocional i psicològic que té la crisi del coronavirus en els professionals sanitaris s'estén a les seves famílies perquè molts desenvolupen fòbies en estar a llocs tancats o fins i tot trastorns obsessius sobre les mesures anti-covid que dificulten no només la seva vida, sinó la de les persones que estan al seu voltant, diu un dels psicòlegs que participa en aquest programa.

«Molts arriben a nosaltres amb pors i situacions que mai havien experimentat i ajudar-los és bàsic, perquè hem de cuidar als que ens cuiden», va relatar a Efe aquest psicòleg.

«Quan has vist el que hem vist és inevitable que tinguis una mena de radar covid que fa que vegis a la teva vida normal el perill arreu. Fins i tot encara que sàpigues que és irracional, no pots deixar de pensar-hi», va explicar aquest metge d’atenció primària que a tres dies de començar les seves vacances no va poder més i després d'una crisi d'ansietat li van donar la baixa.

I no és només pel coronavirus. La quantitat de treball a la qual estan sotmesos aquests professionals, molts d'ells en petits consultoris on només treballen un metge i un infermer, fa que hagin d’allargar la seva jornada laboral cada dia. «Hauria d’acabar a les 14:30 i mai arribo a casa abans de les 17:00 -va criticar- i si sumes tot el que portem passat, arriba el dia en què explotes, i no pots més».

«Tornar a no tenir por»

«Vull tornar a ser el que era, tornar a enamorar-me de la meva professió i no tenir-li por. Que ens donin mitjans per exercir-la. I a la societat només li demano que respecti les normes i sigui acurada. Menys aplaudiments i més cuidar-se», va sentenciar.