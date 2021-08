Uns 1.000 milions d'infants, prop de la meitat del total de 2.200 milions que hi ha al món, viuen en un dels 33 països considerats «de molt alt risc» pels efectes del canvi climàtic a la seva vida. Els infants i joves de la República Centreafricana, el Txad, Nigèria, Guinea i Guinea Bissau són els més vulnerables a les conseqüències de l'emergència climàtica, segons un informe d'UNICEF, en col·laboració amb Fridays for Future. Si bé gairebé tots els infants del món estan exposats a l'emergència climàtica, els països més afectats s'enfronten a crisis múltiples i sovint solapades, com inundacions, ciclons, escassetat d'aigua o contaminació. Espanya es troba en la posició 117 d'un total de 163, segons l'Índex de Risc Climàtic presentat.

L'informe mostra que 240 milions d'infants estan exposats a les inundacions costeres; 330 milions, a les inundacions fluvials; 400 milions, als ciclons; 600 milions, a les malalties transmeses per vectors; 815 milions, a la contaminació per plom; 820 milions, a les onades de calor; 920, a l'escassetat d'aigua i 1.000 milions, a nivells cada cop més elevats de contaminació.

«La crisi climàtica és una crisi dels drets de l'infant: Presentació de l'Índex de Risc Climàtic de la Infància» és el primer anàlisi exhaustiu dels riscos climàtics des de la perspectiva de les nenes i els nens.