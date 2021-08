Tu també pateixes 'la llibertat' malentesa del teu cabell quan hi ha molta humitat? I quan t'has planxat la cabellera i resulta que el cel prefereix plorar? Per sort la qualitat de les eines de calor i dels productes de pentinat han millorat moltíssim en els últims anys, i encara que el bad hair pot arribar, es troba amb més impediments. Però... per què s'encrespa el cabell? No és karma, és deshidratació. Així que no et perdis aquests consells per a evitar-ho i uns grans aliats antifrizz perquè siguis tu qui domini el teu cabell.

El perquè de l'encrespament i alguns consells:

Com assenyalen des del Saló In viso, l'encrespament capil·lar es produeix quan la capa de la cutícula s'eleva, la humitat arriba a la tija del cabell i aquesta s'infla. En un context humit, el cabell davant la falta d'aigua, absorbeix la de l'ambient i s'encrespa. I ara... què fem? L'estilista Gema Eguiluz presenta una sèrie de consells antifrizz.

- Aposta per un xampú de qualitat sense components químics, com silicones o sulfats, que no ressequin el cabell ni creïn irritació al cuir cabellut. Les rentades són millors amb productes naturals per mantenir el cabell higroscòpic (hidratat).

- Empra productes antifrizz (xampús, acondicionadors, mascaretes) per garantir el segellament de la cutícula, així com la hidratació i la nutrició de la fibra.

- L'ús de l'acondicionador i la mascareta (amb almenys 15 minuts d'actuació) no són negociables.

- Mai aigua calenta per aclarir la cabellera, temperada millor, i si t'atreveixes amb la freda al final, és òptim per a tancar la cutícula.

- No freguis el cabell mullat, i molt menys amb força. Retira l'excés d'aigua amb una tovallola de microfibres i ja veuràs el que guanyes.

- Confia en productes de pentinat i acabat sense alcohol i sense ingredients cal·lí, perquè aquests generen sequedat i deshidratació en el cabell. Pensa que els cabells que més pateixen l'encrespament són els ondulats i els arrissats, i en aquests casos les cabelleres llargues amb el pes del cabell aconsegueixen que el frizz es redueixi, empra cosmètics per a definir.

- La cabellera completament seca abans de sortir de casa, i millor amb un assecador amb ionitzador per evitar l'encrespament i l'electricitat estàtica. Assequem a temperatura mitjana, mai calenta.

- A l'exterior, pots protegir la cabellera amb capells per evitar l'efecte dels canvis de temperatura i la humitat.

- Els raspalls ionitzats o de puntes naturals són grans aliats per mantenir a ratlla el frizz.

I finalment, tingues molt en compte la importància d'incorporar en la teva alimentació productes com fruites i verdures com el bròcoli, els espinacs o la llima, que estimulen la microcirculació i l'oxigenació de la fibra capil·lar i enforteixen el cabell.