El Sindicat d'Infermeria SATSE demana a les administracions públiques que analitzin el grau d'immunitat del col·lectiu sanitari per valorar la possibilitat d'administrar una tercera dosi de la vacuna contra la covid-19. El sindicat considera necessari reforçar les mesures de protecció existents i adoptar-ne de noves per garantir la salut dels treballadors del sector. També exigeix que es garanteixin entorns laborals «segurs», assegurant que es compleixen «totes les mesures de prevenció necessàries». En aquest sentit, denúncia que encara existeixen problemes de falta d'espai i ventilació en els centres sanitaris i sociosanitaris.

«No s’ha d’abaixar la guàrdia a l'hora de protegir uns professionals que estan en permanent contacte amb persones ja diagnosticades de coronavirus o que són sospitoses de patir la malaltia», van remarcar en un comunicat.

Agressions a professionals

SATSE també va retreure a les administracions la «falta d’interès» i «diligència» per donar resposta a les agressions als professionals sanitaris i va lamentar que faci prop de tres anys que no es disposi de dades oficials sobre l’abast del problema. També va criticar que no s’hagi volgut impulsar una norma estatal que ofereixi «una resposta comuna, coordinada i eficaç» al que qualifiquen com a «greu problema» que pateix «especialment» el personal d’infermeria.