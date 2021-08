Un treball liderat per investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha revelat l'estructura atòmica del complex proteic que utilitza el virus bacteriòfag T7 per perforar la paret bacteriana i replicar-se en l'interior Escherichia coli, un dels bacteris més problemàtics resistents a antibiòtics de primera línia.

La troballa, publicada a la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, obre la porta al desenvolupament de noves teràpies contra les resistències bacterianes, causants de moltes infeccions contretes en centres hospitalaris.

Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), si no es prenen mesures, el 2050 s'arribarà als 10 milions de morts anuals provocats per microorganismes resistents als antibiòtics. Una de les alternatives més noves per pal·liar aquest problema consisteix a utilitzar uns virus anomenats bacteriòfags o fags com fàrmacs que infectin els bacteris i acabin amb elles.

«Els bacteriòfags representen un cas extrem d'optimització del procés infecciós. A causa de la complexitat i resistència de les cèl·lules bacterianes, aquests virus necessiten perforar no només la membrana cel·lular, sinó també la paret externa del bacteri per formar una cadena que travessi l'espai intermedi (periplasma) i serveixi per transportar el genoma viral a l'interior del citoplasma bacterià. De fet, el bacteriòfag T7 té una maquinària d'infecció molt especial que construeix in situ de forma transitòria durant el procés d'infecció«, va detallar Ana Cuervo, investigadora que lidera el treball juntament amb José López Carrascosa.