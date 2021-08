El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (ACMSCB) critiquen l'autorització judicial de tractament amb ozonoteràpia a un pacient infectat per SARS-CoV-2. La mesura, afirmen, és contrària als protocols, a les recomanacions terapèutiques i a la legislació en relació a l'ús compassiu de tractaments amb medicaments. Els professionals reclamen un diàleg "serè, rigorós i constructiu" i s'ofereixen als òrgans judicials per "millorar la seguretat jurídica dels professionals" i per "vetllar pel màxim respecte als drets de les persones". El jutjat de Barcelona que va autoritzar el tractament és justifica perquè "els altres tractaments no han funcionat".