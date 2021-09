Un estudi realitzat per investigadors de l’Escola de Salut Pública T.H. Chan, de la Universitat de Harvard (Estats Units), ha demostrat que un major consum de nous, tant en quantitat com en freqüència, està associat a un menor risc de mort i a un augment de l’esperança de vida entre els adults grans, segons publiquen a la revista Nutrients.

«El que hem après d’aquest estudi és que fins i tot uns pocs grapats de nous a la setmana poden ajudar a promoure la longevitat, especialment entre aquells la qualitat de la dieta dels quals no és gran per començar. Es tracta d’un consell pràctic que pot ser factible per a un gran nombre de persones que busquen millorar la seva salut, que és el més important per a molta gent», destaca Yanping Li, investigador científic principal del Departament de Nutrició de l’Escola de salut Pública TH Chan de Harvard, i investigador principal d’aquesta recerca.

Aquest estudi, avalat per la Comissió de la Nou de Califòrnia, va descobrir que cinc o més porcions de nous a la setmana (una porció és igual a 30 grams) poden proporcionar el major benefici per al risc de mortalitat i l’esperança de vida. Trenta grams de nous són una font de nutrients importants per a una salut òptima, incloent proteïnes (4 g), fibra (2 g), una bona font de magnesi (45 mg) i una excel·lent font de l’essencial omega-3 ALA (2,5 g).

El consum de cinc o més racions a la setmana es va associar amb un risc de mort (per qualsevol causa) un 14% menor, un 25% menys de risc de morir per malalties cardiovasculars i un guany d’aproximadament 1,3 anys d’esperança de vida, en comparació amb els que no consumien nous.