Els investigadors del grup de Metabolisme Molecular de la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC) al Centre d’Investigació en Medicina Molecular i Malalties Cròniques (CiMUS) han descobert que la proteïna p53, que té un paper protector davant del càncer, és també l’encarregada de regular la producció de glucosa, confirmant a més que està alterada en pacients amb diabetis.

Aquesta troballa, que va ser publicada per Nature Communications, fa referència als nous descobriments sobre la proteïna p53, que és una de les més estudiades en el camp de l’oncologia per les seves importants funcions com a supressor tumoral.

Fins ara es coneixia que les cèl·lules tumorals mostren alteracions en el seu metabolisme que els permeten multiplicar-se a gran velocitat i que la proteïna p53 aconsegueix frenar el seu avanç modulant l’ús que aquestes cèl·lules alterades fan de la glucosa, en impedir que la catabolitzin de forma eficaç.

No obstant això, no s’havia estudiat encara el possible paper de la p53 en la producció hepàtica de glucosa en condicions fisiològiques, però en aquest estudi es descriu com aquesta proteïna és un factor de transcripció fonamental per promoure la producció hepàtica de glucosa durant el dejuni.

«En aquestes condicions, p53 pateix una modificació postranscricional, anomenada El-GlcNAcilació, que promou la seva estabilització i permet que pugui donar ànim a l’expressió de PCK1, un dels enzims més importants implicats en la producció de glucosa», explica la investigadora de la USC, Maria J. González Rellán.

A més, en aquesta investigació es descriu com les principals hormones que estimulen la producció de glucosa (glucagó, adrenalina i cortisol) necessiten El-GlcNAcilació de p53 per poder induir la producció de glucosa.

«Per contra, un increment excessiu dels nivells de p53 El-GlcNAcilació impedeix que la senyalització de la insulina actuï de manera apropiada al fetge, generant resistència a la insulina», aclareix.

Finalment, en l’estudi es mostra com tant els nivells dels enzims implicats en la El-GlcNAcilació, com els nivells de p53 i PCK1 es troben significativament incrementats en el fetge dels pacients amb diabetis tipus 2, pel que suposa un avanç en l’estudi de la patologia, ja que apropa una visió completament nova i inesperada de com es regula la producció de glucosa al fetge.

Així, aquest estudi permet avançar en la comprensió dels processos fisiològics que regulen la producció hepàtica de glucosa, una cosa fonamental per poder entendre i prevenir la diabetis.

Actualment, aproximadament un de cada 11 adults al món pateix diabetis i l’Organització Mundial de la Salut va catalogar aquesta patologia com la setena causa de mort a nivell mundial.

Aquesta epidèmia es deu principalment a l’increment en la incidència de la diabetis tipus 2, una malaltia heterogènia que es caracteritza per una marcada hiperglucèmia.