El sucre és, juntament amb l’alcohol, l’ingredient que s’ha d’eliminar de tota dieta, però renunciar-hi no implica desterrar totes les postres de la dieta, la xocolata pot quedar-se.

Hi ha trucs per aprimar-se eficaços i ràpids però de res serveixen si no es converteixen en un hàbit. Els experts nutricionistes recomanen no eliminar definitivament els aliments que es mengen per plaer tot i que a priori no siguin gaire saludables, perquè rebutjar-los sistemàticament produeix ansietat i aquest desequilibri pot degenerar en un trastorn alimentari que dilueixi alguna cosa més que la dieta.

Per què seguir la dieta de la xocolata?

Un estudi a ‘The FASEB Journal’ analitza els diferents efectes de menjar xocolata amb llet en diferents moments del dia i va concloure que ingerir-lo al matí o al vespre produeix efectes diferencials sobre la gana, l’oxidació, la glucosa en dejú, la microbiota (composició i funció) i els ritmes de son i temperatura.

El cos és química, això vol dir que per aprimar-se no només hem de triar el que mengem, sinó també saber triar els aliments que ingerim per la manera com com interaccionen entre ells en el nostre organisme depèn del moment i la manera com s’ingereixin.

El quan mengem és un factor rellevant a considerar en l’equilibri energètic i el metabolisme, escriuen els autors del treball de la Universitat de Múrcia, que van col·laborar amb investigadors de l’Hospital Brigham and Women’s de Boston (EUA) i van realitzar run assaig creuat, controlat i aleatoritzat de 19 dones postmamsenopàusiques que van consumir 100 g de xocolata al matí (una hora després de despertar-se) o a la nit (una hora abans d’anar a dormir).

Els experts van comparar l’augment de pes i moltes altres mesures amb l’absència d’ingesta de xocolata.

Quan menjar xocolata per aprimar-se?

I els resultats van mostrar que la ingesta de xocolata al matí o a la nit no produeix augment de pes, però prendre’l al matí o a la nit pot influir en la gana, la composició de la microbiota i la son; que una ingesta elevada de xocolata durant les hores del matí podria ajudar a cremar greixos i reduir els nivells de glucosa en sang i que prendre xocolata alvespre fa alterar el metabolisme del repòs i l’exercici del matí següent.

«Les dones voluntàries no van augmentar de pes malgrat l’augment de la ingesta calòrica. Els resultats mostren que la xocolata va reduir la ingesta d’energia, que consisteix en la reducció de la gana i del desig de menjar dolços que es va mostrar en estudis anteriors», assenyala Marta Garaulet, una de les artífexs de l’estudi.