L'estrès diari sigui provocat per l'entorn laboral o familiar, el ritme frenètic del dia a dia i també l'angoixa provocada per situacions noves i inèdites fins ara com la pandèmia de la Covid-19 ens poden conduir cap a una depressió. La salut i l'equilibri psíquic és fonamental per portar una vida saludable. La temuda depressió es pot superar posant-nos en mans de professionals que treballaran per reconduir el nostre benestar. Les dades parlen per si soles: 1 de 4 persones ha passat per una depressió i un 15 per cent de la població mundial ha tingut o té aquest trastorn segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

El prestigiós psicòleg i reconegut nacionalment, Enric Valls, un dels psicòlegs més influents a l'Estat, expert en salut i educació, considera que «quan parlem de depressió parlem d'un trastorn greu emocional i que hem de distingir-lo amb altres situacions que no són depressió. La depressió no és tristesa ni un problema de voluntat. No és un dol quan perdem un ser estimat o un treball». La depressió és una malaltia amb diferents símptomes i no tots són iguals. Quan l'ànim d'una persona descendeix en totes les seves àrees (personal, laboral, social i familiar) no sent plaer i s'abandona. És quan ho veu tot fosc.

Afortunadament amb tractament psicològic i farmacològic, la depressió se supera. El tractament que realitza Enric Valls (www.enricvalls.com), és personalitzat i únic. Es fa una valoració, s'estudia a la persona i es considera quines són les millors eines per a la persona. Enric Valls té un gran percentatge d'èxit en els seus casos. També està present a xarxes socials instagram www.instagram.com/enricvallsr, facebook www.facebook.com/tupsicologovlc i twitter www.twitter.com/tupsicologovlc.