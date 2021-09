A l'estiu la nostra pell pateix moltes agressions a causa de les condicions climàtiques: el sol, l'aigua, la sal, el clor, entre d'altres. Fins i tot els excessos en l'alimentació, típics de l'època vacacional, poden provocar canvis en la nostra pell. Per aquest motiu, no només és important complir amb la rutina facial a l'estiu, sinó també adaptar-la quan arriba la tardor per a revitalitzar-la després dels mesos de calor. Així doncs, avui et donem alguns consells i recomanacions perquè puguis adaptar la teva rutina de cura facial, i recuperar la vitalitat de la pell durant la tardor.

Hidratació i vitamina C

Com segur que ja saps de sobres, la pell necessita cures diferents durant el matí i a la nit. A primera hora requereix antioxidants, i abans de dormir transformadors, per a així poder regenerar-se. Això sí, en els dos casos el més important és la hidratació. Per això, et recomanem que, tant per al dia com per a la nit, utilitzis una crema amb àcid hialurònic. L'àcid hialurònic és una substància natural del nostre organisme, una «esponja molecular» capaç de captar més de 1.000 vegades el seu pes en aigua. Amb el pas del temps, és necessari enfortir-la mitjançant productes d'ús tòpic per a hidratar la pell i a la vegada, evitar la pèrdua d'aigua. La vitamina C també és important introduir-la en la nostra rutina, ja que preveu l'oxidació i li retorna la lluminositat a la pell. Com expliquen responsables d'Eucerin, «contribueix a la reparació dels teixits, enforteix el sistema immunitari i és essencial per a molts dels processos enzimàtics del cos que ens mantenen sans».

Protecció solar

Sabem que és un tema que repetim fins a l'avorriment, però és molt important! Encara que a l'estiu les radiacions solars són més agressives, gaudim del sol durant tot l'any. Per això és important continuar aplicant crema solar cada dia.

L'exfoliació

És cert que a l'estiu ens mostrem més reticents a l'hora d'exfoliar-nos, ja que com hem dit estem exposades a condicions climàtiques que poden comportar irritacions. Però exfoliar la pell és necessari per a assegurar la seva regeneració. I, moltes vegades, el problema és que mai realitzem aquest procés, o el fem molt de tant en tant. Això sí, compte, perquè exfoliar en excés també és perjudicial.

Vigila les taques

Les taques que ens trobem després de l'estiu, encara que hi ha de molts tipus, acostumen a ser els lentígens solars, un tipus de taca que surt per l'exposició solar a partir dels 30 o 40 anys. La tardor és un dels moments més adequats per a tractar aquest tipus de taques, amb pulsacions de llum per a aconseguir difuminar-les. Això sí, si t'ha sortit una taca a la pell no comencis a posar-te productes antitaques, o a fer-te qualsevol mena de tractament. Abans de res, has d'anar al teu metge perquè et faci una revisió de la pell i et comuniqui el diagnòstic. Cal anar amb molt de compte amb les taques, tenir-les molt controlades, i més fins i tot si són al rostre.