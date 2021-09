La Fundació Salut Empordà i dos estudiants de l'institut Cendrassos de Figueres han creat una web amb exercicis i propostes de rehabilitació per a malalts de covid-19. La pàgina, www.despresdelacovid.cat, vol ajudar la ciutadania en la fase de recuperació de la malaltia, també amb consells i informacions, independentment de si han tingut símptomes lleus, moderats o severs. També busca proporcionar eines als que pateixen el que s'ha anomenat la covid persistent i que els dificulta el retorn a la vida diària. Tot i que els exercicis son per a malalts de coronavirus, molts també poden servir per ajudar en la recuperació d'altres malalties amb llargs períodes d'immobilització o en problemes respiratoris.

Els materials es troben en dos formats i la voluntat és que amb el temps se n'hi puguin incorporar de nous, adaptant-se a la variabilitat i diversitat de símptomes i seqüeles de la malaltia. Hi ha documents en PDF que es poden veure des d'un dispositiu o bé es poden guardar i imprimir. I altres exercicis s'expliquen mitjançant vídeos, que es poden visualitzar des d'aquesta pàgina web o bé des del canal de Youtube de la fundació.

El projecte l'han ideat dues estudiants del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes dels Cendrassos juntament amb la Fundació Salut Empordà.