Els dies 25 i 26 de setembre se celebrarà la IV marxa solidària Fem la Volta a l’Estany de Banyoles a benefici de la Fundació Esclerosi Múltiple. Aquest any, de la mateixa forma que en l’edició anterior i com a conseqüència de la pandèmia, l’activitat es podrà fer a Banyoles o al municipi que sigui, i si es fa a Banyoles es podrà fer durant tot el cap de setmana per evitar aglomeracions. Com cada any, es manté l’esperit integrador i l’activitat es pot fer amb crosses, a peu, corrents, en cadira de rodes o en bicicleta, cadascú com vulgui o pugui.

A més de ser una volta solidària amb les víctimes de l’esclerosi múltiple, serà també una volta més dolça que mai, ja que a l’hora de fer la inscripció en línia es podran reservar cansalades, un dolç típic de Banyoles. Així, el dorsal costa 5 euros, el dorsal i una cansalada 7,5 euros i el dorsal i una caixa amb 4 cansalades 15 euros. Les inscripcions es poden fer a la direcció web www.curses.cat/femlavolta2021.

Les aportacions són íntegres per donar suport a la Fundació Esclerosi Múltiple i es destinen a garantir l’atenció al recent diagnosticat, així com els serveis de neurorehabilitació i suport a la recerca per continuar avançant en l’alentiment de la progressió de l’esclerosi múltiple i millorar la qualitat de vida de les persones amb aquesta malaltia a les comarques gironines. A l’edició del 2020, la primera en format mixt i amb restriccions i protocols COVID, es varen inscriure més de 1.500 persones. Aquesta iniciativa va néixer a partir del diagnòstic d’esclerosi múltiple a una dona de Banyoles que va decidir amb la seva família donar a conèixer aquesta malaltia a la societat.