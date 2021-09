Més d’un 40% de les persones que pateixen migranya a Espanya estan encara sense diagnosticar, i almenys un 25% dels pacients amb migranya no han consultat mai la seva malaltia amb el metge, segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) . Segons el vicepresident de la SEN i cap de secció de Neurologia de l’Hospital Clínic San Carlos de Madrid, Jesús Porta, l’impacte de la migranya crònica en els pacients és «especialment greu» en l’àmbit laboral i en el familiar.

La migranya és a més una de les cefalees primàries més habituals, ja que a Espanya la pateixen al voltant de 5 milions de persones, de les quals 1,5 milions la pateixen en la seva forma crònica (experimenten mal de cap més de 15 dies al mes), provocant una elevada discapacitat que no és reconeguda de manera suficient i que empitjora significativament la qualitat de vida. Així mateix, la migranya afecta persones de tot tipus d’edats i gèneres, tot i que, majoritàriament, són dones (representen el 80% dels casos, aproximadament), de mitjana edat (entre els 20 i els 50 anys), una etapa vital des del punt de vista laboral i familiar.

«Els símptomes de la migranya (cefalea, malestar, nàusees, vòmits, intolerància a la llum, olors o sons, entre d’altres) produeixen una important limitació en l’activitat diària de qui les pateix, obligant a reduir-la en més del 50% de les ocasions i necessitant repòs al llit fins al 20% o 30% dels casos», explica el doctor Pablo Irimia, coordinador del Grup d’Estudi de Cefalees de la SEN. Per tant, es tracta d’una malaltia les crisis de mal de cap de la qual provoquen «un gran impacte en el pacient», destaca, tant en aspectes físics, emocionals i socials, com amb la família, treball i relacions socials i fins i tot podrien determinar limitacions en l’educació o en el desenvolupament professional pel seu inici precoç, en molts casos a la infància o l’adolescència. Així les coses, la migranya és el motiu neurològic de consulta més freqüent a Espanya.

Cronificació

Segons el doctor, la manca de diagnòstic i, per tant, l’automedicació és un dels principals motius de cronificació de la migranya. Cada any, un 3% de les persones que pateixen migranya relativament poc freqüent o episòdica passen a desenvolupar una forma crònica d’aquesta malaltia (amb dolor gairebé diàriament), amb el que això suposa per als pacients: major discapacitat i pèrdua de productivitat, un major nombre de consultes mèdiques i hospitalitzacions.

«L’Atles de Migranya a Espanya realitzat el 2018 assenyalava que gairebé el 70% dels pacients amb migranya crònica tenen una discapacitat molt greu», explica el doctor Irimia. «Per tant, és fonamental que els pacients obtinguin un diagnòstic correcte de la seva malaltia, el que permetrà analitzar i evitar els factors modificables que poden influir en la cronificació d’aquest tipus de cefalea, així com actuar sobre ells per modificar el seu curs evolutiu», diu.

D’altra banda, la migranya és el tipus de cefalea que amb més freqüència esdevé en abús de medicació. Però, a més de l’automedicació, l’obesitat, els trastorns afectius, o l’existència de roncopatia i/o síndrome d’apnea de la son són altres dels principals factors que poden cronificar la malaltia.

Tot i que la migranya és una malaltia recurrent i episòdica que no té cura, en general, es tracta d’una malaltia que amb un tractament adequat pot controlar-se per permetre una acceptable qualitat de vida. Un dels principals passos en el tractament de la migranya és la identificació dels possibles factors desencadenants de les crisis. Encara que aquests són molt variats i complexos, són particulars de cada malalt i no sempre originen una crisi migranyosa en un pacient determinat.

Els cinc factors identificats com a més comuns desencadenants de migranya són: l’estrès, el dejuni, els canvis atmosfèrics, els factors relacionats amb la son, i en les dones, els canvis hormonals. Per tant, mantenir uns hàbits de vida regulars, fer exercici físic i evitar el dejuni són el primer pas per observar una millora.