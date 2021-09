Existeixen diverses maneres de perdre pes i menjar saludable, amb dietes tan variades com interessants. Quant a l'exercici físic, existeixen diverses rutines per començar que t'ajudaran a reduir el greix del teu cos. És cert que el ritme frenètic de vida actual impedeix que puguem treure uns minuts per acudir a un gimnàs. No obstant això, existeixen diverses taules que et poden ajudar a executar una activitat física òptima a casa i en poc temps. Els experts en nutrició recomanen prendre cada nit (o a la tarda) un got de te vermell. Aquesta beguda evita la retenció de líquids, afavoreix la digestió i ajuda a aprimar, a més de molts altres beneficis per la nostra salut.

Una de les zones del cos que abans es vol reduir és la que es troba en els malucs. Aquest greix sobresurt per sobre de la roba i és d'allò més frustrant a l'hora d'eliminar. És habitual que qualsevol que estigui acudint al gimnàs noti que està baixant panxa, però aquest greix del maluc continua sent aquí. Com eliminar-lo? Gianluca del Mastro explica des del seu perfil de giangosogit (que compta amb milers de seguidors) com eliminar el que es denomina com «tauletes de nit».

El primer que recomana és intentar consumir entre 200 i 400 quilocalories per sota de les calories que menges al dia. És a dir, menjar menys. «Compta les teves calories per portar un registre de què estàs consumint. D'aquesta manera, podràs estar en dèficit calòric i perdre greix», assenyala. El següent que recomana és ingerir 2 grams de proteïna per pes en quilo. Intenta, a més, que el 70% de la teva dieta provingui d'aliments nets i no processats. «Recorda't que per facilitar aquest dèficit calòric és necessari que busquem maneres de gastar més calories en la nostra activitat diària. Entrena intens, pots anar caminant a llocs que aniries amb cotxe, pots utilitzar l'escala, pots estar dempeus en comptes d'estar assegut», afirma. Per això és important el fet d'augmentar la despesa energètica durant el dia realitzant senzilles rutines com aparcar el cotxe una mica més lluny, fer servir escales, passar més temps dempeus o intentar anar caminant als llocs. Finalment, incrementa entreteniments que assumeixin una despesa energètica. «Organitzar plans que requereixin una activitat física és una excel·lent manera també per mantenir-nos actius».