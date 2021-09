Des que t'aixeques al matí l'objectiu és perdre pes, no simplement per aprimar sinó també per portar una vida sana. Deixar de costat l'alcohol, beure més aigua de la que beus ara mateix i imposar-te normes com la de menjar cinc peces de fruita i verdura cada dia poden ser unes bones normes per començar amb bon peu sobretot en el que té a veure amb la teva salut. Una altra pot ser renunciar, almenys durant una temporada als denominats ultra processats, aquests aliments generats per la indústria que no són «menjar real». I quan has de seguir aquestes normes? Durant tot el dia però especialment en l'esmorzar.

El primer menjar del dia no és el més important. Aquest és un mite del qual cada vegada fugen més els experts en nutrició: «No passa res si no esmorzes», recordava a Faro de Vigo el dietista Aitor Sánchez. Malgrat tot gairebé tothom esmorza i és important aprendre a fer-ho bé. La norma que imposen tots els nutricionistes a qui vol perdre pes és senzilla: has de preparar-te un esmorzar saciant. La raó? Si acabes de menjar i vas al treball amb l'estómac «ben» ple no tindràs gana a mig matí per la qual cosa evitaràs ingerir calories innecessàries. L'equació és clara: renúncia a les galetes, els brioixos i el menjar ultra processat i poc sa. Canvia i comença a esmorzar lactis enters (iogurt, llet o tots dos), pa, cereals, civada i fruita. També són bons els ous. Tot el que sigui natural.

Aquest primer menjar del dia et donarà energies, contribuirà al fet que afrontis el dia amb més optimisme i suposarà una disminució en les calories que ingereixes perquè t'estalviarà molts «capritxos». A més contribuirà a omplir aquests «buits» que tens en la teva alimentació quan menges poca fruita o pocs lactis. Això sí, hauràs d'aixecar-te una mica abans o planificar millor l'esmorzar. Una bona idea és, per exemple, deixar la fruita de nit tallada a la nevera. Així en aixecar-te ho tindràs tot més a mà.