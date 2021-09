Les dietes també arriben a Hollywood. I en quarantena, també. I és que els actors estan obligats a canviar permanentment de pes i d'aparença per a adaptar-se als diferents papers que els toca interpretar. Si algú està acostumat a això, és l'australià Mel Gibson, de 62 anys, al qual li han tocat papers i actuacions de tota mena. En els últims temps, la figura de Gibson semblava una mica descuidada, però l'actor ha aconseguit perdre 14 quilos en 8 setmanes i el seu aspecte és un altre després de reduir el seu abdomen en 27 centímetres. I tot, amb una senzilla fórmula i una mica d'esforç. La revista especialitzada Men's Health s'ha fet eco del mètode Gibson, que es va creuar amb un prestigiós nutricionista, Sam Jackson.

«Jo estava sopant, i ell estava assegut a la taula del costat... Establim una conversa perquè estava sol», explica Sam a The West Australian. «Ell va començar a explicar que era impossible desfer-se d'aquesta panxa, i li vaig dir que em donés vuit setmanes per a desfer-me d'ella, que li ensenyaria a menjar». Després d'aquesta conversa, Gibson va acudir a la seva cita. «La meva roba em queda bé, ja no em fa mal l'esquena, dormo millor», va indicar l'actor en el seu canal de Youtube després de sotmetre's al tractament. A més, l'australià va aprofundir en com és la dieta de manera específica: 5 menjars, tres hores de separació entre l'un i l'altre i amb les proteïnes (després aprofundirem en l'aliment clau) i el llegum com convidats claus. Gibson va ressaltar aquesta barreja.

- Esmorzar: Truita de tomàquets i pebrot.

- Snack 1: Batut de proteïnes.

- Dinar: Pollastre amb espàrrecs, bròcoli, fesols tendres i patata dolça.

- Snack 2: Batut de proteïnes.

- Sopar: Salmó al forn amb patata rostida i amanida.

D'altra banda, la importància de les proteïnes queda clara. I en això destaca un aliment especialment, arran dels últims estudis. La patata s'ha consolidat com el complement ideal en qualsevol menú esportiu, segons les últimes recerques de la revista Nutrients i de les quals es fa ressò Men´s Health. I és que la patata té una proteïna clau per a guanyar múscul i mantenir-ho en el temps. La clau és que ajuda a les persones a desenvolupar aquest múscul que es busca amb els entrenaments i també ajuda a perdre pes. Aquesta proteïna té a més nombrosos beneficis per a la salut. «La quantitat de proteïna que es troba en una sola patata és petita, però si conreem moltes patates i extraiem aquesta proteïna, podem obtenir una sèrie de beneficis mesurables», diu Sara Oikawa, de la Universitat McMaster, al Canadà, que va participar en l'estudi.