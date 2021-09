"El popular medicament Champix®, el principi actiu del qual és la vareniclina, és el fàrmac més usat en els tractaments de deshabituació tabàquica. Ara Champix és objecte d'una nova alerta de l'Agència de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS)", tal com informen des de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

"En el mes de juliol passat s'informava de la presència de la impuresa N-nitrosovareniclina en Champix, així com de la retirada preventiva de tres lots, per superar aquesta impuresa els límits establerts per Pfizer. Encara que en un primer moment s'indicava que al setembre es restabliria el subministrament, no ha estat així, sinó que l'Agència informa de la retirada preventiva de més lots, ja que posteriors estudis han rebaixat els límits de presència de N- nitrosovareniclina considerats admissibles. Des de AEMPS insisteixen que no hi ha risc per als pacients que utilitzin aquest medicament en els seus tractaments per a deixar de fumar, però s'han retirat del mercat més lots de Champix: a Espanya els lots afectats per la retirada són tots els que actualment es poden trobar en magatzems i farmàcies".

"Avui dia, no es pot adquirir Champix en les farmàcies espanyoles. El problema afecta a tots els lots de totes les presentacions disponibles d'aquest medicament: Champix 0,5 mg comprimits recoberts amb pel·lícula, 56 comprimits Champix 0,5 mg i 1 mg comprimits recoberts amb pel·lícula 11x 0,5 mg + 14 x 1 mg + 28 x 1 mg Champix 1 mg comprimits recoberts amb pel·lícula 56 comprimits Champix 1 mg comprimits recoberts amb pel·lícula 112 comprimits", compten des de l'OCU.

Champix és el tractament farmacològic més usat per a la deshabituació tabàquica, però donada l'actual situació, mentre segueixi el problema de subministrament, i davant la possibilitat de no poder completar el tractament per l'absència del medicament en mercat, des d'AEMPS indiquen: