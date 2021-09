Investigadors de la Universitat Pompeu Fabra i de l’Institut Marchuk de Matemàtiques de Moscou han creat un model matemàtic que ajuda a comprendre la resposta immune contra els virus, la qual cosa podria contribuir a millorar el disseny de vacunes. Aquest model pot ajudar al procés de disseny d’una nova vacuna contra una infecció vírica, en el qual l’equip científic ha de decidir quin tipus de resposta immune vol induir.

Els investigadors han abordat qüestions com els anticossos que indueixen les vacunes per neutralitzar els virus lliures o com les cèl·lules T citotòxiques específiques maten les infectades i redueixen així el nombre de cèl·lules productores de virus, a més de qüestionar si aquestes dues parts de la resposta immune «cooperen» o si són «additives».

Per a això, han examinat la contribució dels anticossos i les cèl·lules T citotòxiques usant un model que té en compte la dinàmica de la infecció per virus i han conclòs que aquests factors de control primari de la infecció vírica «cooperen de forma multiplicativa en lloc d’additiva».