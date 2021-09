Un nou mètode basat en nanopartícules, desenvolupat per científics espanyols, aconsegueix detectar l’aterosclerosi en ratolins de 16 setmanes d’edat, fet que suposa un diagnòstic precoç i no invasiu, segons un estudi publicat a ACS Applied Materials and Interfaces.

Les nanopartícules desenvolupades per científics del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) són capaces d’assenyalar en imatge diagnòstica la presència de microcalcificació a les artèries associades a aquesta patologia. El treball també implica la possibilitat de fer un seguiment d’aquestes microcalcificacons i de la seva evolució, segons va assenyalar el CSIC.

L’aterosclerosi és una malaltia cardiovascular crònica i silenciosa caracteritzada pel deteriorament de les artèries, dins de les quals s’acumulen plaques que estan formades per greixos, colesterol i calci, entre altres substàncies.

Encara que prop del 80% de les patologies cardiovasculars estan relacionades amb l’aterosclerosi, aquesta se sol detectar quan ja s’ha vist danyat algun òrgan, de manera que el diagnòstic d’hora i no invasiu és clau per reduir la incidència de les malalties cardiovasculars.

Les nanopartícules desenvolupades per l’equip estan formades per un nucli d’òxid de ferro molt petit dopat amb un isòtop de gal·li (Ga-68) i recobertes per una capa molt gruixuda de molècules de citrat, el que fa que siguin hidròfiles i, per tant, ideals per al seu ús en biomedicina.

Usant dues tècniques d’imatge, la tomografia per emissió de positrons (PET) i la ressonància magnètica (MRI), els investigadors han pogut detectar la presència d’aterosclerosi en ratolins molt joves, quan la placa és incipient, assenyala Fernando Herranz, investigador de l’Institut de Química Mèdica (IQM-CSIC).

Els científics han comprovat que l’acumulació de placa és màxima en els ratolins més joves, quan les calcificacions són més petites, moment de major interès per al diagnòstic. Quan s’observen ratolins més grans, el senyal és menor a causa del canvi de les microcalcificacions.

D’aquesta manera han aconseguit no només «un diagnòstic precoç i no invasiu, sinó també una caracterització de com està la placa d’aterosclerosi en aquell moment», aclareix l’investigador.

Les implicacions d’aquests resultats toquen el camp de la imatge mèdica, però també el de les malalties cardiovasculars. Aconseguir en el futur aplicar aquesta tecnologia en humans «suposaria un canvi molt important», va explicar Herranz. A més, les aplicacions de les nanopartícules en el diagnòstic per imatge, des del càncer fins a malalties cardiovasculars o infeccioses, «serien nombroses».